OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 15:28:00

Republik Österreich fördert OMV-Elektrolyseur in Bruck/Leitha

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Hattmannsdorfer (3. Abs.) ---------------------------------------------------------------------

Die Republik Österreich hat der OMV für die geplante Wasserstoff-Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) eine Förderung von bis zu 123 Mio. Euro zugesagt. Die Anlage soll bis Ende 2027 in Betrieb gehen, 140 Megawatt Elektrolyseleistung erreichen und jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff für industrielle Anwendungen erzeugen. OMV-Chef Alfred Stern sieht darin ein "starkes Signal für die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung" in Österreich.

Abgewickelt wird die Förderung von der Austria Wirtschaftsservice (aws), wie der teilstaatliche Konzern am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Zuvor war bereits Masdar, eine staatliche Erneuerbaren-Gesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit einer dreistelligen Millionensumme in das Projekt eingestiegen. Masdar wird 49 Prozent und die OMV 51 Prozent an dem Joint Venture halten.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach von einer gezielten Förderung, mit der man "nicht nur einen wirtschaftlichen Impuls" setzte, sondern auch die Energieversorgung gesichert werde. In Zeiten geopolitischer Umwälzungen bleibe Österreich damit "unabhängig, wettbewerbsfähig und krisensicher", hieß es in einer Stellungnahme am Mittwochnachmittag.

phs/tpo/ivn

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com https://www.aws.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OMV AG

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
17.11.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 47,16 -0,51% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen