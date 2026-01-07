OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
07.01.2026 15:28:00
Republik Österreich fördert OMV-Elektrolyseur in Bruck/Leitha
Die Republik Österreich hat der OMV für die geplante Wasserstoff-Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha (Niederösterreich) eine Förderung von bis zu 123 Mio. Euro zugesagt. Die Anlage soll bis Ende 2027 in Betrieb gehen, 140 Megawatt Elektrolyseleistung erreichen und jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff für industrielle Anwendungen erzeugen. OMV-Chef Alfred Stern sieht darin ein "starkes Signal für die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung" in Österreich.
Abgewickelt wird die Förderung von der Austria Wirtschaftsservice (aws), wie der teilstaatliche Konzern am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Zuvor war bereits Masdar, eine staatliche Erneuerbaren-Gesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit einer dreistelligen Millionensumme in das Projekt eingestiegen. Masdar wird 49 Prozent und die OMV 51 Prozent an dem Joint Venture halten.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach von einer gezielten Förderung, mit der man "nicht nur einen wirtschaftlichen Impuls" setzte, sondern auch die Energieversorgung gesichert werde. In Zeiten geopolitischer Umwälzungen bleibe Österreich damit "unabhängig, wettbewerbsfähig und krisensicher", hieß es in einer Stellungnahme am Mittwochnachmittag.
phs/tpo/ivn
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com https://www.aws.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|47,16
|-0,51%