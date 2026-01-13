13.01.2026 12:46:00

Republik Österreich holt sich mit Bundesanleihen 2,3 Mrd. Euro

Die Republik Österreich hat sich am Dienstag mit der Aufstockung zweier Bundesanleihen insgesamt 2,3 Mrd. Euro am Kapitalmarkt geholt. Im Angebot hatte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) eine 30-jährige Anleihe mit 28 Jahren Restlaufzeit und eine 10-jährige mit 9 Jahren Restlaufzeit. Die Papiere waren gut nachgefragt: Die zehnjährige Anleihe verzeichnete eine Bid-Cover-Ratio von 2,43, die 30-jährige Anleihe war 2,51-fach überzeichnet.

Das geht aus dem Emissionskalender der OeBFA hervor. Die Emissionsrendite lag für das 30-jährige Papier bei 3,794 Prozent, die 10-jährige erzielte eine Emissionsrendite von 3,044 Prozent. Die heutige Auktion war die erste des heurigen Jahres.

