Republik stockt fünfjährige Bundesanleihe für 575 Mio. Euro auf

Die Republik Österreich hat sich über die Aufstockung einer fünfjährigen Bundesanleihe am Dienstag 575 Mio. Euro am Finanzmarkt geholt. Da für heuer schon rund 75 Prozent des Finanzierungsvolumens erfüllt seien, sei nur ein Papier aufgestockt worden, sagte Markus Stix, Geschäftsführer der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), im Gespräch mit der APA. Üblicherweise werden zwei Bundesanleihen pro Auktionstermin aufgestockt.

Zudem seien viele Investoren auf Urlaub und der Markt sei daher ruhiger. Die Entscheidung sei auf das fünfjährige Papier gefallen, "um mehr Liquidität in die Anleihe hineinzubringen", so Stix. Im Mai wurde die Bundesanleihe zum ersten Mal ausgegeben, sie war damals mit einer 13,2-fachen Überzeichnung äußerst gut nachgefragt und hat 3,5 Mrd. Euro für den Staat eingespielt. Nun ist das Volumen auf 4,075 Mrd. Euro angewachsen.

Abgesegnetes Doppelbudget kommt gut an

Die Emissionsrendite lag am Dienstag mit 3,008 Prozent über dem Niveau vom Mai (2,885 Prozent), das Papier war 2,72-fach überzeichnet. Auch der Renditeabstand zu Deutschland hat sich mit rund 11 Basispunkten deutlich eingeengt, im Mai waren es noch rund 17 Basispunkte.

Generell stehe Österreich in Hinblick auf die Spreads gut da, so Stix. Der Renditeabstand der heimischen 10-jährigen Anleihe liege derzeit bei 24 Basispunkten. In vergleichbaren anderen Ländern Europas wie Finnland oder Belgien seien die Spreads mit 30 bzw. über 50 Basispunkten deutlich höher. Helfen würde Österreich unter anderem, dass das Doppelbudget für 2027 und 2028 nun final beschlossen sei. Das schaffe Klarheit und komme positiv bei den Investoren an, sagte der OeBFA-Chef.

Insgesamt bleiben die Anleihenmärkte laut Stix aber eher volatil. Vor dem Hintergrund erhöhter Ölpreise und damit gestiegener Inflationserwartungen würden Kapitalmarktteilnehmer derzeit mit einer Zinsanhebung seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Jahresende rechnen. Ebenso werde in den USA eine Anhebung der Zinsen durch die Federal Reserve (Fed) erwartet.

bel/tpo