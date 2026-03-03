03.03.2026 06:20:38

Republikaner: Israel hätte mit oder ohne die USA gehandelt

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Darstellung des Sprechers des US-Repräsentantenhauses hat Druck von Seiten Israels maßgeblich zu der Entscheidung der USA für einen Angriff auf den Iran beigetragen. "Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung", sagte der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nach einem Iran-Briefing hochrangiger Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump.

Die US-Regierung habe deshalb eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Sie habe die Bedrohungen für die USA, für deren Soldaten und Einrichtungen in der Region und darüber hinaus bewerten müssen, sagte Johnson. Auf Basis "hervorragender Geheimdienstinformationen" seien sie zu dem Schluss gekommen, dass der Iran im Fall eines Angriffs durch Israel sofort mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA reagieren würde. Er sei überzeugt, dass die US-Regierung das Richtige getan habe.

Zuvor hatte bereits US-Außenminister Marco Rubio eine ähnliche Begründung gegeben und die Angriffe seines Landes auf den Iran auch als proaktive Maßnahme zum eigenen Schutz gerechtfertigt./fsp/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
