10.11.2026 21:16:38

Republikaner Jordan wird Minderheitsführer im Repräsentantenhaus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Wahlschlappe bei den Midterms haben die Republikaner im Repräsentantenhaus einen Führungswechsel eingeleitet. Die Abgeordneten wählten Jim Jordan zu ihrem Minderheitsführer, wie unter anderem Fox News und die "Washington Post" berichteten. Die Abgeordnete Anna Paulina Luna bestätigte Jordans Wahl auf der Plattform X. Der Republikaner Mike Johnson, derzeit Sprecher der Kammer, war nicht erneut angetreten.

Jordan sitzt derzeit dem Justizausschuss vor und vertritt seinen Wahlkreis in Ohio seit 2007. Die "New York Times" bezeichnete Jordan als "kampflustigen Draufgänger" mit engen Verbindungen zu Präsident Donald Trump. 2023 hatte sich Jordan erfolglos um den Vorsitz des Repräsentantenhauses beworben - nach wochenlangem Chaos setzte sich Johnson durch. Jordan hatte damals drei erfolglose Wahlgänge in der Kammer über sich ergehen lassen, bevor seine Fraktion ihn aus dem Rennen nahm.

Jordan setzte sich nun in der Wahl gegen Steve Scalise durch, der bisher die Nummer zwei der Republikaner im Repräsentantenhaus ist. Nach der verheerenden Niederlage bei den Midterms vor einer Woche waren in der Partei Forderungen nach einem Führungswechsel laut geworden. Im neuen Kongress müssen sich die Republikaner gegen eine komfortable Mehrheit der Demokraten stemmen - das genaue Kräfteverhältnis bleibt wegen laufender Auszählungen unklar./jcf/DP/he

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