26.11.2025 06:31:28
Resaas Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Resaas Services ließ sich am 24.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resaas Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 218,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen CAD ausgewiesen.
