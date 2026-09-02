Resaas Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Resaas Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 213,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at