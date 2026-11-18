RESBUD SE Bearer hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 381,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,3 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 16,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at