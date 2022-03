RESEARCH/DWS sieht DAX im März 2023 bei 14.600 Punkten

Die DWS stellt sich angesichts der geopolitischen Unwägbarkeiten auf eine länger andauernde volatile Phase an den Finanzmärkten ein. Auf Sicht von 12 Monaten bleibt der Vermögensverwalter aber vorsichtig optimistisch und sieht den DAX im März 2023 bei 14.600 Punkten.

Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise dürften die Inflationsraten noch stärker steigen als bisher erwartet. Eine Rezession in Europa dürfte jedoch aufgrund massiver Fiskalprogramme, einschließlich zusätzlicher Militärausgaben, sowie Investitionen des Privatsektors in die Energieinfrastruktur vermieden werden.

Kurzfristig sieht die DWS bei Aktien zwar weiterhin gute Gründe zur Vorsicht, die Märkte sollten jedoch in den kommenden Monaten einen Boden finden und dann wieder steigen, unterstützt durch anhaltend negative Realrenditen und eine Erholung der Wirtschaft. Dividenden, das heißt vergleichsweise inflationssichere, laufende Erträge, könnten sich in einem Umfeld höherer Inflation, mittelfristiger Inflationsunsicherheiten und Mangel an tragfähigen Alternativen ebenfalls als attraktiv erweisen.

Die DWS sieht den Euro-Stoxx-50 im März 2023 bei 3.900 Punkten und den S&P-500 bei 4.600 Punkten. Zu Bedenken sei allerdings, dass es sich bei den Zielen um Punktprognosen aus einer 12-Monats-Perspektive handele, mit einem ungewöhnlich breiten Spektrum möglicher Ergebnisse und dem Potenzial für viel Volatilität angesichts der Unsicherheiten.

