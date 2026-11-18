Research Solutions hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Research Solutions ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at