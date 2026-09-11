Research Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Research Solutions hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 12,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 48,31 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 49,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at