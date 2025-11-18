18.11.2025 11:11:39

RESEARCH/Taiwan, Südkorea und China dank KI mit Top-Anlagechancen

Die Börsen in Taiwan, Südkorea und China bieten dank ihrer Vorsprünge im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) einige der attraktivsten Anlagemöglichkeiten in den Schwellenländern. Portfolioverwalterin Gina Kim von Nordea Asset Management glaubt, dass sich die angebotsseitige Konsolidierung bei KI-Chips, die derzeit von drei großen Unternehmen in Südkorea und Taiwan dominiert werde, in den kommenden Jahren wahrscheinlich fortsetzen dürfte. Weil KI in Asien noch relativ unterbewertet sei und sowohl Südkorea als auch Taiwan eine überragende Rolle in der globalen KI-Lieferkette spielten, spiegelten die Bewertungen von Aktien mit KI-Bezug noch nicht deren Gewinnwachstumspotenzial wider. Kim hebt daneben Chinas führende Rolle bei der Monetarisierung kosteneffizienter KI hervor und erwartet, dass aus dem Land wahrscheinlich weitere Durchbrüche und Innovationen hervorgehen dürften.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 05:11 ET (10:11 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen