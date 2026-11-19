Reserve Petroleum hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Reserve Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,02 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at