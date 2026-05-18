Reserve Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Reserve Petroleum hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,64 USD gegenüber 11,71 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Reserve Petroleum im vergangenen Quartal 5,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reserve Petroleum 4,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at