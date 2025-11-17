Reserve Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reserve Petroleum hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Reserve Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,39 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 4,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,2 Millionen USD umgesetzt.

