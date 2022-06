Reservoir Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reservoir Media präsentierte in der am 21.06.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Reservoir Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD. Im Vorjahr hatte Reservoir Media 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,87 Prozent auf 107,84 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,78 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD sowie einen Umsatz von 103,82 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at