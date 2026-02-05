Reservoir Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reservoir Media hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reservoir Media ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

