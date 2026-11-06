Reservoir Media stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reservoir Media ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reservoir Media die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,84 Prozent auf 49,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at