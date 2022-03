ReShape Lifesciences legte Quartalsergebnis vor

ReShape Lifesciences hat am 29.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,730 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ReShape Lifesciences -0,510 USD je Aktie generiert.

ReShape Lifesciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6133,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,852 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ReShape Lifesciences -4,770 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 13,60 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 755,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,59 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at