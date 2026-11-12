Resideo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resideo Technologies hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Resideo Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,850 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 727,0 Millionen USD, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at