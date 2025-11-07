Resideo Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Resideo Technologies ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resideo Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,86 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at