Resideo Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Resideo Technologies lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Resideo Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,90 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,770 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Resideo Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

