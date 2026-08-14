Resideo Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Resideo Technologies stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,590 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,98 Milliarden USD gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,501 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,95 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at