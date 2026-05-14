Resideo Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Resideo Technologies hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,91 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,77 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at