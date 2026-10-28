ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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28.10.2026 10:43:31
Resignation of Bärbel Bas shines light on harsh era of German politics
German Labor Minister Bärbel Bas has stepped down, citing her need to grieve a loved one and leave behind the harsh realities of government. So how did German politics get so heated?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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