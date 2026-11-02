ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
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02.11.2026 10:13:51
ResMed: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 29, 2026, ResMed (NYSE:RMD) reported 7% core revenue growth alongside expanding gross margins. The medical device manufacturer is expanding its digital health ecosystem and converting patient diagnosis interest into steady therapy adoption. Three takeaways from management's comments highlight where the business is heading.
Supply chain efficiencies and manufacturing improvements pushed gross margin, or the percentage of revenue remaining after production costs, higher despite inflation pressures on electronic components. Operations teams accelerated facility expansion in Indiana to optimize delivery timelines across North America.
Patients using GLP-1s, or glucagon-like peptide 1 weight-loss drugs, initiate continuous positive airway pressure, or CPAP, therapy for sleep apnea at higher rates than non-users. Management noted these patients also stay on therapy longer and purchase replacement masks more consistently over three years.
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