ResMed Aktie

ResMed ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 10:13:51

ResMed: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 29, 2026, ResMed (NYSE:RMD) reported 7% core revenue growth alongside expanding gross margins. The medical device manufacturer is expanding its digital health ecosystem and converting patient diagnosis interest into steady therapy adoption. Three takeaways from management's comments highlight where the business is heading.

Supply chain efficiencies and manufacturing improvements pushed gross margin, or the percentage of revenue remaining after production costs, higher despite inflation pressures on electronic components. Operations teams accelerated facility expansion in Indiana to optimize delivery timelines across North America.

Patients using GLP-1s, or glucagon-like peptide 1 weight-loss drugs, initiate continuous positive airway pressure, or CPAP, therapy for sleep apnea at higher rates than non-users. Management noted these patients also stay on therapy longer and purchase replacement masks more consistently over three years.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ResMed Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ResMed Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ResMed Inc. 205,50 -0,19% ResMed Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen