Resmed Inc Announces Increase In Q4 Income

(RTTNews) - Resmed Inc (RMD.AX) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $383.432 million, or $2.64 per share. This compares with $379.705 million, or $2.58 per share, last year.

Excluding items, Resmed Inc reported adjusted earnings of $428.333 million or $2.95 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.6% to $1.463 billion from $1.347 billion last year.

Resmed Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $383.432 Mln. vs. $379.705 Mln. last year. -EPS: $2.64 vs. $2.58 last year. -Revenue: $1.463 Bln vs. $1.347 Bln last year.