Resolute Holdings Management Aktie

Resolute Holdings Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40Z5K / ISIN: US76134H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 19:45:50

Resolute Holdings Stock Soars 400% as Nine Ten Trims $5 Million From Stake

On February 17, 2026, Nine Ten Capital Management disclosed in an SEC filing that it sold 33,797 shares of Resolute Holdings Management (NYSE:RHLD) in the fourth quarter, an estimated $5.00 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing dated February 17, 2026, Nine Ten Capital Management sold 33,797 shares of Resolute Holdings Management during the fourth quarter. The estimated transaction value, based on the quarterly average price, was $5.00 million. At quarter-end, the fund held 92,980 shares valued at $19.19 million. The position’s value increased by $10.05 million, reflecting both trading activity and price movement.Based in New York, Resolute Holdings Management is an alternative asset management platform with a focused team and scalable business model. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Resolute Holdings Management Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Resolute Holdings Management Inc Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Resolute Holdings Management Inc Registered Shs When Issued 179,59 -3,67% Resolute Holdings Management Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen