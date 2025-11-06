Resolute verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Resolute präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Resolute mit einem Umsatz von insgesamt 120,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at