Resona: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Resona hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Resona 25,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 298,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at