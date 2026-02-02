|
02.02.2026 06:31:29
Resona: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Resona hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 34,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Resona einen Gewinn von 23,85 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 303,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 244,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!