Resona: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Resona hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 34,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Resona einen Gewinn von 23,85 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 303,08 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 244,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at