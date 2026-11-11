Resona gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Resona hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,55 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Resona hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 389,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at