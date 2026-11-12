Resona gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Resona ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resona die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,44 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Resona 2,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at