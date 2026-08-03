Resona präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resona lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 35,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Resona 30,77 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at