Resona präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Resona ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resona die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 16,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Resona 19,25 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 113,82 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 92,40 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 217,85 Milliarden JPY – ein Plus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Resona 1 089,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at