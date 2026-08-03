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03.08.2026 06:31:29
Resona: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Resona lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,45 USD. Im letzten Jahr hatte Resona einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 2,08 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Resona 1,88 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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