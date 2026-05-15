Resona stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Resona stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,20 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

Resona hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,08 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at