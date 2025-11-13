Resona stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Resona präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Resona 0,340 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Resona im vergangenen Quartal 2,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Resona 1,97 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at