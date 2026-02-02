Resona zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Resona hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,97 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at