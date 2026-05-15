Resonac stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Resonac lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 84,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,44 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Resonac 307,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 321,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at