Resonac stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Resonac hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 246,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Resonac -75,340 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 195,00 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resonac 344,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at