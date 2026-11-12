|
12.11.2026 06:31:28
Resonac stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Resonac hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 246,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Resonac -75,340 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 195,00 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resonac 344,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!