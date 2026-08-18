Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
|
18.08.2026 21:27:14
Resonance: A Plague Tale Legacy Lead Xbox Game Pass’s August 2026 Second Batch
The second half of Game Pass’s August 2026 lineup is mostly lesser-known and upcoming titles, but maybe you’ll find a game here to get excited about.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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