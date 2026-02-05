Resonance Specialties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Resonance Specialties lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 INR. Im Vorjahresviertel hatte Resonance Specialties 0,960 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 182,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

