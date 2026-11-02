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02.11.2026 06:31:29
Resonance Specialties gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Resonance Specialties gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Resonance Specialties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 342,9 Millionen INR im Vergleich zu 215,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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