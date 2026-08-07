Resonance Specialties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resonance Specialties ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resonance Specialties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,98 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Resonance Specialties 1,41 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 325,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 53,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 212,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at