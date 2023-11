RESORT SOLUTION öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RESORT SOLUTION ließ sich am 13.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RESORT SOLUTION die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 88,51 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -43,950 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RESORT SOLUTION 4,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at