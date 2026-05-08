RESORT SOLUTION präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RESORT SOLUTION gab am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 41,96 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -107,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

RESORT SOLUTION hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 487,40 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 350,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RESORT SOLUTION in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 28,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at