RESORT SOLUTION: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RESORT SOLUTION hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 287,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 271,29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at