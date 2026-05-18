18.05.2026 06:31:29

RESORTTRUST: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RESORTTRUST präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST 9,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat RESORTTRUST 94,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 98,58 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 95,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat RESORTTRUST mit einem Umsatz von insgesamt 263,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 249,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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