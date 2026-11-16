RESORTTRUST legte Quartalsergebnis vor

RESORTTRUST hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,81 JPY gegenüber 26,26 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 62,63 Milliarden JPY gegenüber 58,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at